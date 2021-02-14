ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Д. Василец: Им просто нечего предложить белорусскому народу, кроме кричалок и лозунгов

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все