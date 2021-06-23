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Д. Василец: Введение новых санкций - попытка экономической оккупации Западом Беларуси
Отношение стран ЕС к Беларуси сейчас можно сравнить с поведением объединенных идеей нацизма стран 80 лет назад. Такое мнение высказалв интервью украинский журналист Дмитрий Василец. По его словам, те действия, которые сейчас предпринимаются, не иначе как попытка экономической оккупации. Тот факт, что санкции ввели ночью 22 июня, лишь подчеркивает особый цинизм и неуважение к белорусскому народу европейских политиков.
Ни для кого не секрет, что сейчас проходит экспансия агрессивного военно-политического блока НАТО. И также ни для кого не секрет, что, как и раньше - 80 лет назад, объединенные нацизмом Германия и те армии, которые Германия подчинила своей идеологии, тогда было это нападение, аналогию можно построить с тем, что сейчас происходит внутри Европы и США. Все-таки мы видим более агрессивную политику, и, конечно, многие военачальники и политики подгадали специально, чтобы этот символизм присутствовал. Но здесь для них нехорошая история, потому что за каждой такой датой есть дата 9 Мая, которая расставляет все точки над і. Из-за границы - особенно в блоке НАТО - очень внимательно следят за каждым словом белорусского лидера - это тоже очевидный факт. И, безусловно, любой сигнал со стороны Президента Беларуси принимается очень серьезно. Я рад, что в Беларуси есть действительно тот лидер, который в сложный для государства момент все-таки смог отстоять суверенитет Беларуси.
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