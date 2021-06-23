Д. Василец: Введение новых санкций - попытка экономической оккупации Западом Беларуси

Ни для кого не секрет, что сейчас проходит экспансия агрессивного военно-политического блока НАТО. И также ни для кого не секрет, что, как и раньше - 80 лет назад, объединенные нацизмом Германия и те армии, которые Германия подчинила своей идеологии, тогда было это нападение, аналогию можно построить с тем, что сейчас происходит внутри Европы и США. Все-таки мы видим более агрессивную политику, и, конечно, многие военачальники и политики подгадали специально, чтобы этот символизм присутствовал. Но здесь для них нехорошая история, потому что за каждой такой датой есть дата 9 Мая, которая расставляет все точки над і. Из-за границы - особенно в блоке НАТО - очень внимательно следят за каждым словом белорусского лидера - это тоже очевидный факт. И, безусловно, любой сигнал со стороны Президента Беларуси принимается очень серьезно. Я рад, что в Беларуси есть действительно тот лидер, который в сложный для государства момент все-таки смог отстоять суверенитет Беларуси.

Дмитрий Василец, журналист, общественный деятель (Украина)