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Д. Василец: Высокотехнологичная и развитая Беларусь не выгодна Европе

О том, что белорусам стоит одуматься, буквально кричат из соседней страны. Ведь учатся на ошибках. Посмотрите на опыт Украины. Развитая и высокотехнологичная Беларусь не выгодна Европе. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский журналист Дмитрий Василец.

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