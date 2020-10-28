Д. Василец: Высокотехнологичная и развитая Беларусь не выгодна Европе

О том, что белорусам стоит одуматься, буквально кричат из соседней страны. Ведь учатся на ошибках. Посмотрите на опыт Украины. Развитая и высокотехнологичная Беларусь не выгодна Европе. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский журналист Дмитрий Василец.