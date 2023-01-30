До рекордно высокой отметки поднялся уровень воды в реке Западный Буг в Бресте. В последний раз это было 10 лет назад. На пойму вышел и Мухавец и подтопил городскую набережную. Самые большие неудобства испытывают жители частных домов. Людям помогают спасатели и жилищно-коммунальные службы: откачивают воду и подсыпают песок.

Мария Тройнич продолжит. Дачи под Брестом превратились в Венецию. Обычно половодье наступает весной, но чтобы в январе - такое впервые. Добраться от калитки до крыльца без резиновых сапог проблематично, в некоторых местах воды почти по колено. Дачник Сергей Гелесев уже много раз подсыпал свой участок песком и опилками. Говорит, если этого не сделать, будет плавать как соседи.

Я уже очень много чего сюда привез. Гравий и глина, чего только нет. Вот здесь делал типа дамбы такой. Сергей Гелесев, житель г. Бреста

В сложной ситуации оказались садоводческие товарищества, которые находятся недалеко от реки Буг. Всего в Бресте и районе подтопило около ста участков.

Большая вода пришла в Брестскую область



Грунтовые воды увеличились из-за резкого потепления. В городе тает декабрьский снег, а январь только добавил ливнями. Западный Буг поднялся до рекордно высокой за последние десять лет отметки - 446 сантиметров. Вышел на пойму и Мухавец, который идет через центр вдоль всего Бреста.





Оценить, насколько высоко поднялся уровень воды в Мухавце, можно на набережной. Здесь подтопило скамейки, которые стоят у самой береговой линии. Оперативная информация по уровню воды в реках стекается в областное управление МЧС. Ситуацию по всему региону здесь отслеживают в режиме реального времени.



В целом уровень воды в крупных реках области уже начал падать. Так, за сутки Мухавец стал ниже сразу на три сантиметра.

За прошлую неделю у нас было порядка 20 сообщений о подтоплениях частных подворьев в товариществах. Одно реагирование было силами МЧС - откачивали воду из подвала. На все случаи реагируем, выезжаем и стараемся максимально помогать людям. На помощь людям пришли и жилищно-коммунальные службы города. Только в одно из садовых товариществ накануне привезли около 40 тонн песка. Как рассказали в горисполкоме, и техники, и специалистов хватает. Руслан Любечко, замначальника Брестского областного управления МЧС Беларуси







Для кого-то обильное таяние снега только в радость. Некоторые отнеслись к январскому половодью с юмором и делятся забавными видеороликами в соцсетях.