Что Белэнерго будет требовать от дачников в соответствии с указом "О садоводческих товариществах"

Подписан указ "О садоводческих товариществах". Он призван упростить жизнь дачников, армию которых в наше стране впору назвать внушительной. К примеру, электрические сети можно будет перевести в госсобственность и соответственно оплачивать счета по субсидируемым тарифам. Изменятся подходы к начислению взносов. Больше полномочий появится у местной власти.

Документ вступит в силу через полгода после его официального опубликования. Наш корреспондент Илона Волынец уже сейчас постаралась получить "дачный ответ" на все волнующие вопросы.

По статистике, больше всего садоводческих товариществ расположено в столичном регионе. Как шутят в народе, все хорошие участки уже раскупили минчане. Мы в 40 километрах от столицы. СТ "Исток-связь". Давайте на конкретном примере разберемся, как новый указ поможет в решении дачных хлопот.

Корр: Олег Николаевич, раньше все платили взносы одинаково: и одинокий пенсионер, и бизнесмен с объединенными участками. Сейчас схему начисления взносов товарищество определит для себя самостоятельно. Теперь будет справедливо?

Корр: Законодательство позволяет войти товариществу в состав населенного пункта или самому стать поселком. Насколько это нужно людям?

Указ повышает роль местной власти. К примеру, сельсовет может назначить председателя, если его нет, инициировать внеочередное собрание, выставить на аукцион пустующий дом.

Корр: Можно будет и запросить какую-то нужную информацию, может, и председателя разгрузят?

Корр: Появятся аудиторские проверки, инвентаризация участков раз в 3 года. Как вы к этому относитесь? Вот всякие проверки не смущают?

Корр: Как в целом люди отнеслись к нововведениям?





Корр: Одно из ключевых изменений - это то, что дачные электросети перейдут на баланс государства. Расскажите на конкретном примере, как будет происходить передача?

Дальше уже вторая часть указа, это касается сетей 0,4 кВт. Это которые непосредственно идут уже по территории садоводческого кооператива. Здесь прописано, что эти сети должны быть в технически исправном состоянии. Это первый момент. Следующим требованием является наличие выносных шкафов учета. Если есть какие-то здесь подсобные помещения или водонапорная башня, они тоже должны быть под учетом. Если невооруженным глазом посмотреть, линия проходит по участку. И здесь возникает вопрос, а правильно ли хозяин этого участка узаконил свой участок. Может быть, он чуть-чуть левее расширился. Поэтому и для того чтобы энергетики могли принять это, должно быть все соблюдено.

Корр: В садовых товариществах нужно ли как-то готовиться, документы какие-то собирать?

Корр: Что будет с тарифами?

Корр: Анонсировалось, что можно будет индивидуально заключать договор. Как выгоднее и удобнее делать это - централизовано или индивидуально?