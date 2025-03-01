Даешь, молодежь! Энергия новых поколений в конкурсах "100 идей для Беларуси" и "Студент года"

Будущее страны всегда пишется современниками. В молодых руках - дерзкие мечты, которые становятся проектами, а проекты - историей.

Белорусский республиканский союз молодежи уже более 14 лет превращает энергию новых поколений в социальные инновации, объединяя под своими знаменами два ярких феномена: конкурсы "100 идей для Беларуси" и "Студент года".

Республиканский финал проекта "Студент года" поставил яркую точку в этой рабочей неделе.

Они не ищут громких слов. Они их пишут кодом, формулами, нотами, спортивными рекордами. Они не ждут будущего, а строят в аудиториях, генерируя идеи, способные изменить мир. Сегодня их имена еще не на первых полосах, но завтра, быть может, именно они станут теми, кто войдет в историю. Это поколение, которое не делит жизнь на "успею" и "недосуг". Они спешат и горят. Студенты года Беларуси.

14 лет подряд в стране выбирают лучшего студента страны. С трепетом ожидают объявления нового сезона не только те, кто мечтает принять участие в конкурсе, но и все активное студенчество. Ведь финал конкурса - это студенческое шоу. Болеть за своих - дело чести. Такая она, манящая магия таланта, интеллекта и лидерства.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Студент года" - это проект, который позволяет раскрыть творчество, таланты молодых людей. И поэтому не случайно уже на протяжении нескольких лет ребята-победители включаются в фонд по поддержке талантливой и одаренной молодежи при Президенте Республики Беларусь".

Мария Юхневич, студентка Барановичского государственного университета:

"Я предлагаю несколько идей, потому что не смогла определиться на какой-то одной. Самая главная идея - это введение знака достоверности, который работал бы как синяя галочка, которая присуждается официально подтвержденным аккаунтам. Вторая идея - это создание чат-бота в Telegram. Чуть подробнее я уже расскажу на сцене для жюри. И третья идея - это система здоровых уведомлений, потому что напомнить о безопасности в интернете все-таки не лишне".

Проект давно стал имиджевым мероприятием БРСМ: аншлаг, как и на кастинге, так и в зрительном зале. Для того чтобы стать участником республиканского финала, студенту необходимо пройти этап университета, два отбора на области и конкурсный отбор на республику. В финале участников ждет хакатон, интеллектуальный конкурс и дефиле.

Юлия Ковалевская, студентка Брестского государственного технического университета:

"Столица приняла очень тепло. Все наши дни подготовки светило яркое солнце, что не может не радовать. По поводу атмосферы в нашем коллективе - мы сразу сдружились. В первый заезд прошло несколько тренингов на сплочение, мы чувствовали себя командой. Данное конкурсное испытание, этап финала - это возможность продемонстрировать свои таланты, увидеть свою группу поддержки и просто кайфануть".

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Только за последние 4 года на самый громкий студенческий титул претендовало 700 участников. В творческие группы конкурсантов вошли 10 тыс. студентов. Такой популярности проекта благоволят традиции конкурса: например, преемственность. Конкурсант 2020-го года Владислав Мирончик из ВГТУ решил не держать фокус только на собственных победах, а помочь университету практически каждый год подниматься на республиканский студенческий пьедестал.

Владислав Мирончик, аспирант Витебского государственного технологического университета:

"Студент года" стал такой отправной точкой, хоть и до этого была активная общественная деятельность, но, начиная со "Студента года", это действительно набирало все более высокие обороты".

Еще один очень важный аспект, который надо отметить: после конкурса 2020 года, в котором тогда Влад принимал участие, он еще ни разу не игнорировал все последующие конкурсы "Студент года" и "Королева студенчества", потому что всегда Влад участвовал в рабочей постановочной группе, в технической группе.

Владислав Мирончик, аспирант Витебского государственного технологического университета:

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"Всегда в каждом проекте ищу что-то родное и близкое сердцу, то, что из года в год повторяется. Посчастливилось после того, как принял участие в конкурсе, еще и поработать с ним. Сейчас, спустя 4-5 лет, уже привожу студентов: как группу поддержки, танцоров, вокалистов, тех, кто уже помогает новым "студентам года" добиваться своих успехов".

100 идей для Беларуси "У меня все получится!"

Конкурс "100 идей для Беларуси" помогает ребятам с каждого уголка презентовать свои инновационные разработки. Проект не имеет границ. От номинации робототехники до экологических проектов. За 14 лет "100 идей для Беларуси" и более трех сотен проектов нашли свое отражение в белорусской реальности. И я уверяю вас, что это только начало.

Одни твердят: все уже придумано до нас. Другие уверены: громкие открытия еще впереди. Еще 14 лет назад глобальный проект, ныне известный не только в Беларуси, но и в СНГ, задумывался как акция на лучшую инновационную идею. Для кого-то это шанс войти в историю реального сектора экономики, найти научного руководителя. А для первого секретаря ЦК БРСМ Александра Лукьянова в 2015 году не просто победа, а смелый шаг в профессиональную общественную жизнь.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Ведь для молодого человека, особенно на первом этапе его формирования, важно показать социальные ориентиры, научное развитие нашего государства, развитие и раскрытие потенциала через идеи. Наш проект, связанный с огнезащитой, помог не только улучшить конкретную отрасль, но и помог систематизировать некие научные подходы. Развитие научных школ на базе всех министерств и ведомств, на базе нашей академической науки помогает действительно молодым людям из человека с идеей стать человеком-ученым и человеком-практиком. За последние годы отдельный акцент сделан по внедрению разработок".

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Максим Стрельский - учащийся столичного колледжа. Ко 2-му курсу у парня огромное количество своих собственных разработок, которые побеждают на конкурсах. Он показал свою разработку.

Максим Стрельский, победитель проекта "100 идей для Беларуси":

"Это роботизированная мобильная манипуляционная платформа, предназначенная для автоматизации процессов транспортировки грузов тяжелой промышленности. Конвейер, едут какие-то заготовки, рука поможет их перенести на дальнейшую обработку, литейное производство. Проще говоря, где человеку опасно, а машине не опасно. Сегодня абсолютно безразлично".

"Пока есть только лицензии с Минского моторного завода, с "Интеграла", с МТЗ. Но мы над этим работаем", - сказал учащийся.