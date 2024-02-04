"Даешь стране" 1 млн погонных метров ткани в месяц - как Оршанский льнокомбинат живет в Год качества

Сказать "Бренд Беларуси" можно про льняные товары. Наши производители не только заняли нишу на мировом рынке, но и успешно удерживают ее не один десяток лет.

Сегодня Оршанский льнокомбинат - это текстильный гигант, который набирает вес с каждым годом. Символ Беларуси, который почетно занимает место на гербе нашей страны. Секрет успеха комбината "северного золота" - в специальном проекте Агентства телевизионных новостей "Даешь стране".

Для нас, текстильщиков, Год качества - это качественная ткань. Сергей Сидин, заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината

Сергей Сидин признается, что пришел на предприятие в самый переломный этап в 2016 году, когда шел масштабный процесс модернизации предприятия. "Фабрика имеет историю с 1958 года", - напомнил он.

Сегодня на комбинате работает, по его словам, 3 560 человек и 1 млн погонных метров ткани в месяц.





93 года мы занимаемся переработкой длинного волокна. За это время произведено свыше 2 млрд 750 млн погонных метров тканей. Если всю эту ткань сшить в рулон, то земной шар по экватору можно будет обернуть 86 раз. За последние 2 года мы на 2 тыс. т увеличили количество переработки волокна, которого в республике заготавливается в избытке. Сергей Сидин

На фабрике работает 960 человек, которые в трехсменном режиме перерабатывают белорусское золото, говорит Сергей Сидин. "Наш северный шелк - лен. Льнокомбинат сегодня - это 43 страны мира, куда мы поставляем нашу продукцию. Самая высокая оценка, которая есть сейчас, это то, что Президент нашей страны дарит в качестве сувениров от лица белорусского государства продукцию нашего комбината", - считает он.