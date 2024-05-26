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"Даешь стране!": Для детей только качественные игрушки
За такими десертами уж точно потянется рука, в том числе самых маленьких белорусов. Но путь к сердцу ребенка лежит еще и через наши игрушки. А отечественный производитель готов удовлетворить пожелания самых искушенных маленьких и не только.
Сегодня фабрика "Полесье" - крупнейший производитель игрушек на территории СНГ, которой папы и мамы доверяют самое дорогое - желания своих детей. В чем секрет улыбки ребенка и стабильного качества продукции, в специальном проекте Агентства новостей "Даешь стране!"
Наше предприятие - это возможность дарить улыбки и радость каждому ребенку, ведь дети - это будущее нашей страны, считает начальник производственного цеха Фабрика "Полесье" Игорь Давидюк. По его словам, работает на предприятии он 22 года, и за это время фабрика по производству игрушек проделала большой путь. "Из года в год развивалось наше предприятие, нам приходилось расширять производство, изучать различные технологии современные, идти в ногу со временем. Производство не стоит никогда на месте. Сейчас на предприятии реализован уникальный проект. У нас полностью производственный цикл от зарождения идеи до конечного продукта".
Бренду "Полесье" уже более 25 лет. Миллионы родителей доверяют нам самое ценное. Это здоровье наших детей.
Наша продукция сейчас самая конкурентоспособная на рынке стран СНГ, заверяет он. "Внук участвует в тестировании каких-то новых игрушек. Бывает и такое, что я ему приношу, и он пробует, мы смотрим, как он играется. И уже исходя из этого, если никаких нареканий не возникает, тогда игрушка идет в производство. Но если есть какие-то нюансы, мы обязательно это дорабатываем", - рассказал он.
Главный секрет хорошей игрушки - это качество, считает он. "Мы используем только качественные продукты. Мы не можем себе позволить для детей выпускать что-то, что может принести им вред. У нас в Беларуси производится достаточно много узнаваемых брендов. Это МАЗ, БелАЗ, трактора МТЗ. И это вызывает гордость за нашу страну. Знак качества - это гарантия качества нашей продукции для потребителя. И это важно. Соблюдение стандартов производства позволяет выпускать безопасную, экологичную и технологичную продукцию", - подытожил Игорь Давидюк.
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