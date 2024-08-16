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"Даешь стране!": одно из крупнейших предприятий в Беларуси по производству топливных брикетов - "ТБЗ Ляховичский"
Беларусь занимает лидирующие позиции по объемам добычи торфа и первое место в мире по производству топливных брикетов. Процесс активно ведется на всех заводах, что обеспечивается благоприятными погодными условиями. В текущем сезоне в стране уже удалось добыть первый миллион тонн торфа. А одним из крупнейших предприятий в Беларуси по производству топливных брикетов является "ТБЗ Ляховичский".
О развитии торфяной промышленности в Беларуси и достижению высокого уровня качества - в специальном проекте Агентства телевизионных новостей "Даешь стране!"
От качества нашей продукции зависитуспех
После распределения в 1982 году Владимир Гунько, ныне директор ОАО "ТБЗ Ляховичский", поступил на торфобрикетный завод старшим диспетчером. "Мой отец работал на этом предприятии. И еще будучи школьником, я увидел это предприятие. И захотелось мне работать на таком большом серьезном предприятии", вспоминает он.
"Торфобрикетный завод "ТБЗ Ляховичский" производит топливные брикеты. Заготавливаем в летнем сезоне сырье, которое хранится на полях добычи, а в межсезонный период и в летнее время перерабатываем, - рассказывает о своей работе Владимир Гунько. - То есть за летний период мы должны заготовить сырья, чтобы хватило на целый год работы".
По его словам, на сегодняшний день предприятие вместе с филиалами добыло 250 тыс. тонн брикета. "Предприятие сегодня является лидером республике по производству и добычи торфа. Не только республиканский, но и мировой лидер по объемам производства брикета. Особое внимание уделяем качеству продукции. Качество - это важная составляющая. На предприятии постоянно ведется модернизация. Этот процесс непрерывный. Без модернизации нет прогресса. Предприятие может быть конкурентоспособно на отечественном и зарубежном рынке", - уверен директор.
Наше предприятие уникально тем, что у нас есть очень талантливые люди, которые его прославляют. Люди трудолюбивые. Традиции складывались здесь веками, передаются из поколения в поколение. Предприятию уже более 50 лет. Наш слоган: "Мы несем тепло". Мы обогревам дома, согреваем людей.
"Если в сутки производится 700 тонн брикета, то 250 домов обогреваем только за одни сутки. Это наша миссия, это важно, это приятно, что мы несем тепло людям", - гордится он.
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