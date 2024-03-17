"Даешь стране": уверенный маршрут к знаку качества ОАО "Белшина"

Год качества для каждого нашего предприятия открывает и новые горизонты. Массовый выпуск именно качественной продукции - основной ориентир и в деятельности одного из крупнейших производителей шинной отрасли.

Автоматизация и внедрение нового оборудования на этом предприятии приводит к тому, что себестоимость продукции снижается, а значит, можно уверенно конкурировать с другими производителями шин. Залог успеха и уверенный маршрут к знаку качества ОАО "Белшина" - в специальном проекте Агентства теленовостей "Даешь стране" (подробнее в видео).