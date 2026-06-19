Дальва помнит: в Логойском районе почтили память жертв фашистского геноцида

Беларусь вспоминает Дальву. 19 июня ровно 82 года назад эту небольшую деревню в Логойском районе сожгли фашисты. Трагически погибли 44 ее жителя. Единственным выжившим в той трагедии остался 13-летний Николай Гирилович. Став взрослым, он посвятил свою жизнь сохранению памяти о родном поселке, своих родителях и земляках. Наш коллега, сотрудник Белтелерадиокомпании, он приложил немало усилий, чтобы на месте трагедии вырос мемориал. В 1955 году памятник был открыт. Давняя добрая традиция - встречаться возле него в день памяти. Сегодня на митинг-реквием по Дальве собрались представители мемориального комплекса "Хатынь", местной власти Логойского района, молодежь, ветераны, в том числе старшее поколение БТ и родственники Николая Гириловича, для которых трагедия Дальвы стала личной болью.

Георгий Молчан, председатель Ветеранской организации Белтелерадиокомпании:

"Инициатором этого мемориала был Николай Гирилович, тогда еще 13-летний мальчишка. На его глазах произошла эта страшная трагедия. Николай Петрович проявил много стараний для того, чтобы увековечить память своих родных. Он нашел людей, студентов, которые сделали проект этого мемориала. И вот сейчас уже более 50 лет сюда приезжают и ветераны войны, которых, кстати, уже осталось совсем мало, и наши работники телерадиокомпании".

Ольга Гирилович, дочь Николая Гириловича, инициатора создания мемориала "Дальва":

"Каждый год 19 июня мы приезжаем в это памятное для нашей семьи место. И очень радостно на душе от того, что не только мы, что молодежь, другие люди приезжают, чтобы почтить память этой святой земли".

Дмитрий Вильтовский, директор мемориального комплекса "Хатынь":

"Собираемся на мемориальном комплексе "Дальва", это место, где проявилась нечеловеческая жестокость. Дальва больше не восстановилась, она стала мемориалом. И здесь каждый камень напоминает о цене жизни. Но у нас есть основная миссия - это сохранять историческую память и не дать переписать историю".

Во время Великой Отечественной войны Логойский район стал одним из наиболее пострадавших регионов Беларуси от геноцида и тактики выжженной земли.