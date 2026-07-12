Дань истории или новая глава: как вера и народная поддержка возрождают православные святыни в Пинске

Параллельно с зонами физактивностей в Беларуси становится больше и мест для молитвы. Подтверждает статистика: в режиме стройобъекта - 184 будущих храма. Их возведение инициируют сами белорусы, чем и сохраняют мир и духовность - наши постоянные в генетическом коде.

В Пинске сейчас строят одновременно 6 церквей. Такой масштаб встретить в райцентре - редкость. С другой стороны, неудивительно, ведь к православной вере там себя причисляют более 100 тыс. горожан.

Такое масштабное духовное возрождение - реверанс истории. В XVI веке - это центр Турово-Пинской православной епархии. К концу XIX века в Пинске насчитывалось 16 православных храмов, но советское атеистическое время оставило всего лишь одну церковь. Сегодня сила веры города настолько сильна, что более 100 тыс. православных верующих ищут дорогу к своему храму.

Оберегают в любви свои святыни, что даже в разговорах сразу три храма называют "кафедральным собором". Свято-Феодоровский в 2000 году освещал сам Патриарх Алексий II. Сегодня любима пинчанами церковь Воскресения Словущего. Многолюдно всегда и в Свято-Варваринском соборе, что впитывает молитвы уже 240 лет.

Фаина Гориш, прихожанка православного собора Воскресения Словущего в Пинске:

"Это нас очень радует, мы по своим возможностям всем стараемся помочь. Я являюсь руководителем городского совета учителей образования, поэтому мы стараюсь их тоже как-то привлечь, чтобы они приходили в храмы. Очень радует нас, прихожан и особенно учителей, что сегодня есть сотрудничество образования и церкви в нашем городе. Это очень благое дело".

Возрождение веры в центре Полесья было с момента обретения Беларусью независимости. Тогда архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан сынициировал восстановить историческую справедливость из XIX века. И сделать даже большее - огородить Пинск кольцом из храмов.

"Он любил историю. Его желанием было возродить традиции Полесского края, православия, вернуть ту историю, которая была утрачена, по возможности привлечь талантливых людей для того, чтобы они собрали материал, который есть в архивах. Сейчас время благоприятное для этого, поэтому максимально стараемся продолжать начатое им дело", - отметил епископ Пинский и Лунинецкий Георгий.

Молитва будет солировать в оркестре строительных инструментов по улице Грушевской. На стадии котлована храм Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Ему, белоснежному, в новгородском стиле, еще расти до семиэтажки.

Иерей Никита Пшеничный, настоятель прихода храма Божией Матери "Всех скорбящих Радость":

"Запланирован целый комплекс зданий. В частности, это хозяйственный блок, где планируются классы для воскресной школы, чтобы детей и приучать к вере, и давать знания, которых очень многие поколения были лишены. Уже вырыт котлован, т. е. на начальной стадии этот проект реализовывается ".

Приход собирается на службы уже 6 лет, год как - в часовне, что на территории. Позже, когда возвысится новый храм, это пространство реорганизуют в школу трезвости.

"Мы делаем упор на то, чтобы человек научился с этими зависимостями бороться. В этом прежде всего сама церковь помогает, она нас призывает к воздержанию от всего: от плохих мыслей, слов, действий, негативного отношения к окружающим, к самому себе и к обществу, а также различным сферам деятельности человеческого общества", - поделился иерей Никита Пшеничный.

Инъекция для духовного оздоровления - и в прогулках у храма Петра и Февронии. Молодежный приход микрорайона Радужный - в стиле райского сада. Вдохновлялись экстерьерами Жировичского и Свято-Елисаветинского монастырей. Тут есть и зоосад со своими каналами и живностью, и выставка-ярмарка, и даже воркаут-площадка.

Иерей Александр Сыцевич, настоятель прихода храма святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске:

"Тело тоже требует внимания к себе, потому что у каждого из нас есть по крайней мере высшая цель - быть домом духа святого, наше тело является таким домом. Этот дом требует бережного к себе внимания. На нашей территории предусмотрено место, где заниматься можно врачеванием этого дома. Здоровье, физкультура в какой-то мере являются составной частью пути духовного возрождения человека".

В здоровом теле - здоровый дух, который шлифуют и знаниями от воскресной школы. 400 человек посещают ее еженедельно. В масштабном обучении 12 педагогов. Есть у прихода и детский церковный хор, что в почетном статусе образцового.

Жизнь кружится прямо у подножия уникального по архитектуре храма. Напоминает тот же шатер или купол с панорамными окнами. Остекление будущей святыни оценили в 300 тыс. белорусских рублей. Приход надеется собрать эту сумму так, чтобы начать службы в своей церкви уже зимой.

"Наш молодежный приход носит характер во всем. Это отражается в том числе и на храме. Такого храма больше нигде нет, он индивидуален. Внутри нет колонн. Все направлено на то, чтобы люди, которые приходили, они себя объединяли единым целым", - подчеркнул иерей Александр Сыцевич.

Оздоровить духовно и физически смогут в реабилитационном центре при храме в честь святого мученика цесаревича Алексия. Молитвенный зал совместят с реабилитационным центром для детей-инвалидов, но без больничных кабинетов в привычном понимании.

Иерей Сергий Плотницкий, настоятель прихода храма святого мученика цесаревича Алексия:

"Будет в помощь речевой центр, потому что у нас сейчас проблемы большие с детками. При храме открыты безвозмездные курсы для логопедов города, где стараемся передать им опыт. Помимо этого мы стараемся вложить не только в детей, но во взрослых правильную речь. А правильные речи - это правильные книги, а правильные книги - это священное писание".

Через его призму и обсуждают выход из тяжелых жизненных обстоятельств. Часто в конференц-зале при храме собираются и волонтеры, что помогают девушкам в предабортном консультировании. Проблемы стараются предотвращать диалогами.

"У нас есть выставка "Смысл жизни" о целомудрии, о создании семьи. Есть выставка об абортах, о вреде этой беды. Помимо этого, есть лекции о тех проблемах, с которыми сейчас у нас часто сталкиваются. Самая яркая проблема, которая у нас встречается, - это проблема сквернословия", - рассказал иерей Сергий Плотницкий.

Такую социальную нагрузку берет на себя буквально каждый приход Пинской епархии и осуществляет еще до того, как зазвучат первые колокола. Птица в очертаниях церкви в честь святого мученика цесаревича Алексия уже читается. Позади 11 лет стройки.

"Наш основной спонсор, меценат - это народ. Всей Беларусью строим. Есть и лепта Солигорского комбината, есть лепта минчан, с Витебщины люди помогали, из Могилева тоже нам люди перечисляли средства. Мы стараемся каждую эту лепточку вложить в наш храм, чтобы он стал не просто такой жемчужинкой, а сердцем нашего города", - отметил настоятель прихода храма святого мученика цесаревича Алексия.