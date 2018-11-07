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Дань историческим событиям 1917 года отдали в Минске

В этот праздничный день для минчан подарком станет ввод в эксплуатацию нового жилого дома в Заводском районе. Более ста семей получат ключи от своих новых квартир в 16-этажном доме по улице Магнитной.

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