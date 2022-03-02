Дань подвигу и героизму - сегодня почтили память о погибших правоохранителях Минской области

Дань подвигу и героизму. Память о погибших правоохранителях Минской области почтили сегодня. Цветы и венки легли к памятнику, который находится в столице во внутреннем дворике управления внутренних дел Миноблисполкома. На камне золотыми буквами выгравированы фамилии милиционеров, которые достойно несли службу, защищали свой народ и Родину и ради них пожертвовали собственной жизнью. На памятной церемонии присутствовали и семьи погибших.