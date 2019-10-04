Дан старт переписи населения Беларуси

Десятилетний итог развития, важнейшее с точки зрения прогнозирования событие - третья перепись населения Беларуси стартует сегодня. По всей стране заработали стационарные переписные участки. Их адреса можно найти на сайте Белстата. Белорусы уже начали получать СМС-сообщения с информацией о начале переписи. В них две ссылки, по которым можно заполнить анкеты онлайн. Это главное нововведение. Оно не только сэкономит ресурсы и время на заполнение переписного листа, но также повысит качество и безопасность процедуры.



Количество переписчиков в этом году по сравнению с 2009-м сократилось почти в 4 раза, что уменьшило расходы. Интернет-перепись продлится две недели. После этого свою работу начнут переписчики.