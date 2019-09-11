Квартира в собственность, а не в аренду! Крупнейший на белорусском рынке застройщик Dana Holdings продлевает летнюю рассрочку на строительство жилья. Квартиры во всех престижных столичных комплексах, которые возводит компания, можно приобрести, оплачивая покупку равными долями сроком до 10 лет! А значит, возможность стать собственником своего жилья получил практически каждый белорус со средним доходом. Как выгодно решить квартирный вопрос? - в нашем репортаже.



Уникальное предложение покупки своего жилья ежедневно приводит в офис Dana Holdings по Мстиславца, 9 десятки желающих обосноваться в самых лучших столичных кварталах. Ажиотажный летний спрос на покупку квартиры без кредита вдохновил застройщика продлить действие акции. Длительная рассрочка вновь актуальна для всех новостроек компании комплексов "Минск-Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев".



Условия работы с Dana Holdings просты. От 30 % стоимости будущей квартиры покупатель вносит сразу. На остальную сумму получает рассрочку - оплату равными долями в зависимости от выбранного срока. Что важно, рассрочка честная, без процентов.



Не нужны ни справки о доходах, ни поручители. Только паспорт и первый взнос! Самую длительную рассрочку - сроком на 10 лет - получат будущие жители комплекса "Минск Мир".



Удобный транспорт, социальная инфраструктура, зеленые зоны, детская сады и школы и строящийся Международный финансовый центр - будущий город в городе - приглашает новоселов на самых выгодных условиях.



"Маяк Минска" - это 5 лет рассрочки без процентов и жилье в самом живописном и чистом районе столицы. Европейская архитектура и удобное расположение привлекают сюда много молодых семей, а своя пешеходная улица и мультимедийный фонтан сделали этот квартал местом городских праздников и фестивалей.



В самом центре столицы - комплекс "Парк Челюскинцев" - тихий и удобный, в окружении Ботанического сада и любимого жителями города парка. И здесь тоже все в шаговой доступности! Рассрочка - на 4 года. И на самых выгодных условиях! Самое время выбрать свою квартиру будущего и начать жить по-новому.