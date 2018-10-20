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"Дана Холдингс" удивляет грандиозными и неординарными проектами
Оценить новую достопримечательность города - пешеходный бульвар Пикассо - смогли новоселы трех жилых домов многофункционального комплекса "Маяк Минска". Крупнейший в Беларуси застройщик - компания "Дана Холдингс" - удивляет грандиозными и неординарными проектами.
Подробнее об одном из них расскажет Виктория Антоненкова. Совсем скоро новоселье отметят в 376 квартирах. Почти все уже проданы, но шанс стать обладателем своего жилья в уже достроенных домах еще есть. Так, для Елены Дрозд "Маяк Минска" - это уже семейный квартал. Несколько лет назад здесь же квартиру приобрел ее брат. Именно он отметил удобное расположение района и отличное качество строительных работ в доме, а также свободную планировку квартир.
В семье Елены уже думают о ремонте и о том, как 4-летний сын в будущем пойдет в одну из самых комфортных столичных школ, построенную в "Маяке Минска". А пополнению семейства может поспособствовать детский сад, который вот-вот начнут возводить. Но это проект, а вот пешеходный бульвар Пикассо - приятный сюрприз для многих новоселов.
Пешеходный бульвар - территория полностью свободная от машин. С обеих сторон здесь появятся магазины и кафе, офисы, рестораны, салоны красоты и развивающие студии. К переезду новых жильцов в них забурлит жизнь.
"Дана Холдингс" предлагает несколько вариантов покупки недвижимости. Беспроцентная рассрочка на два года или специальные предложения на кредиты от банков-партнеров.
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