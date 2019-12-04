"Дана Холдингз" объявила о старте продаж квартир в двух новых домах комплекса "Минск Мир"

Новости для тех, кто решает квартирный вопрос. "Дана Холдингз" объявила о старте продаж квартир сразу в двух новых домах многофункционального комплекса "Минск Мир" - "Ванкувер" и "Лос-Анджелес". Сейчас цены самые низкие, к тому же до конца года жилье в комплексе "Минск Мир" можно купить в рассрочку до 10 лет. Здесь же появится и Международный финансовый центр Minsk World - место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч новых рабочих мест.



Подробностиу Виктории Антоненковой. Два новых дома объединяет современная архитектура и европейский стандарт качества. В "Лос-Анджелесе" почти три сотни квартир площадью от 28 до 72 квадратов и эксплуатируемая крыша, подняться на которую можно на панорамном лифте. На первом этаже квартиры с отдельными входами прямо с улицы.Французское остекление, террасы, лоджии - даже в самых небольших студиях будет много света. И, конечно, все квартиры свободной планировки.



Просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и поддоном для мытья лап домашних животных плюс зоны хранения. В доме "Ванкувер" около 200 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. У жильцов первого этажа индивидуальные террасы и вход прямо с улицы, почти как в таунхаусе.

