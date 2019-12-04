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"Дана Холдингз" объявила о старте продаж квартир в двух новых домах комплекса "Минск Мир"
Новости для тех, кто решает квартирный вопрос. "Дана Холдингз" объявила о старте продаж квартир сразу в двух новых домах многофункционального комплекса "Минск Мир" - "Ванкувер" и "Лос-Анджелес". Сейчас цены самые низкие, к тому же до конца года жилье в комплексе "Минск Мир" можно купить в рассрочку до 10 лет. Здесь же появится и Международный финансовый центр Minsk World - место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч новых рабочих мест.
Подробностиу Виктории Антоненковой. Два новых дома объединяет современная архитектура и европейский стандарт качества. В "Лос-Анджелесе" почти три сотни квартир площадью от 28 до 72 квадратов и эксплуатируемая крыша, подняться на которую можно на панорамном лифте. На первом этаже квартиры с отдельными входами прямо с улицы.Французское остекление, террасы, лоджии - даже в самых небольших студиях будет много света. И, конечно, все квартиры свободной планировки.
Просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и поддоном для мытья лап домашних животных плюс зоны хранения. В доме "Ванкувер" около 200 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. У жильцов первого этажа индивидуальные террасы и вход прямо с улицы, почти как в таунхаусе.
Многофункциональный комплекс "Минск Мир"
В квартале "Северная Америка" работы ведутся сразу на девяти объектах. В первых двух домах почти все квартиры уже раскуплены. Рядомостановки общественного транспорта, две станции строящегося метро. В квартале возведут школу с бассейном, в соседних - детские сады. Рядом разобьют парк. Внутренняя территория свободная от автомобилей. Рядом многоуровневый паркинг и парковки по периметру. Консультанты отдела продаж помогут выбрать квартиру и определиться с финансовым инструментом. Беспроцентная рассрочка на срок до 10 лет. Это предложение актуально до конца года. Кредитные программы на срок до 20 лет при оплате до 90 % стоимости квартиры. Процентная ставка в первый год 4,99 или 6,99 % в первые два года.
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