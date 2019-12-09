3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Дана Холдингз" предоставляет рассрочку до 10 лет на покупку квартир
Сделать себе и своей семье шикарный подарок к Новому году и купить, наконец, собственную квартиру. Эта запредельная на первый взгляд мечта на самом деле реальная возможность. Ведь в многофункциональном комплексе "Минск Мир" компания "Дана Холдингз" предоставляет на покупку квартир длительную, до 10 лет, рассрочку, которая действует до конца года.
О решении квартирного вопроса для семей со стабильным доходом расскажет Юлия Хмель. Для тех, кто смотрит в будущее и любит считать деньги, рассрочка становится привлекательным инструментом покупки жилья. Выбрав квартиру, покупатель оплачивает 30 % ее стоимости при необходимости с помощью выгодного кредита от банка-партнера. Оставшуюся сумму нужно вносить равными выплатами на срок до 10 лет. При этом ни поручителей, ни справок. К слову, благодаря такому выгодному предложению на рынке свой квартирный вопрос уже решили тысячи белорусов.
"Минск Мир" известен уже далеко за пределами страны
Проектом заинтересовались инвесторы из Дубая, Москвы, Вильнюса, Киева. Ведь это не просто красивая архитектура, но и необычные для нас и привычные в Европе дизайнерское лобби, скоростные лифты компании OTIS, панорамное остекление и, конечно, свободная планировка.
Под застройку отдано более чем 340 гектаров площади на территории бывшего городского аэропорта. Практически в центре Минска появятся 550 зданий и сооружений, а это более 3 миллионов квадратных метров жилых и коммерческих помещений. Их, к слову, обещают сделать максимально комфортными и со всей необходимой инфраструктурой: магазины, торговые центры, поликлиники, спортивные сооружения и паркинги. Буквально в каждом квартале будет построена школа или детский сад.
Здесь же появится большой современный парк с аттракционами, детскими и спортивными площадками. На днях начинается строительство Международного финансового центра MinskWorld - сердца деловой жизни комплекса. За 4 года строительных работ на этой площадке в эксплуатацию уже сданы 9 высотных жилых зданий и самый большой в стране паркинг. Купить квартиры сегодня можно в семи кварталах комплекса - это более 20 домов. А спрос на жилье высокий: примерно треть жилых зданий "Минск Мир" распроданы полностью.
Такая многофункциональность и привлекает белорусского покупателя. Развитая инфраструктура - это совершенно другой уровень жизни, причем по привлекательной цене. А воспользоваться длительной рассрочкой легко. Осталось только взять паспорт и выбрать дом, который по душе, и успеть оформить покупку квартиры до конца декабря.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва