ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском "Евровидении" Подробности в "Главном эфире"

Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском "Евровидении" в Минске. Любимец публики с песней "Time" покорил сердца телезрителей и одержал победу в национальном отборе. Об этом и не только смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все