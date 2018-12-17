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Даниэлла Ванюхова в проекте "Наши. Дети"

Звание вице-мисс Европы, титул LITTLE STAR России, главные роли в кино и музыкальных клипах. Все это не мешает 9-летнему ребенку учиться на отлично. Даниэлла Ванюхова в проекте "Наши. Дети". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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