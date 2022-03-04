Даниил Филиппович: Я давно не видел настоящих слез в театре

Мне нравится, когда зритель мучается, мне нравится, когда зритель начинает думать, мне нравится, когда зритель начинает плакать, я давно не видел настоящих слез в театре. Мне хотелось с Тамарой Васильевной Мироновой, с Зубковой Зинаидой Петровной, мне хотелось поработать с Нефедовой. Я очень долгое время наблюдал за их спектаклями, которые были в Купаловском. Просто хотелось с людьми поработать.



- То есть Вас не смущает шлейф этот политических скандалов?

- У нас что написано в дипломах? У нас написано: режиссер, актер, художник. Давайте заниматься просто своим делом.

В 27 лет в его в режиссерском портфолио уже 32 спектакля. Четыре из них Даниил Филиппович перенес на сцену Купаловского театра. Сегодня выпускник Минского государственного колледжа искусств и ГИТИСа не видит себя художественным руководителем обновленной труппы, но задает тон репертуарной политике драматических подмостков. Театральный режиссер стал героем программы "Скажинемолчи" и рассказал, как создавалась февральская премьера "Чакана гучна i да болю блiзка" по пьесе канадского драматурга Мориса Панича.Какова роль господдержки в жизни театра и что сегодня охотнее ставят молодые режиссеры: классику или современный материал? Полную версию интервью с Даниилом Филипповичем смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".