Лидеры трех ведущих мировых держав - России, Китая и США - демонстрируют готовность вести диалог. Мнением об итогах трехсторонних переговоров поделился доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

По его оценке, Москва, Пекин и Вашингтон готовы вести диалог друг с другом и совместно определять правила строительства многополярного справедливого мироустройства, основанного на уважении взаимных интересов и суверенитета государств. Это, считает парламентарий, очень хороший знак.

"Лидеры трех ведущих мировых держав демонстрируют готовность вести диалог, и это фактически позволяет говорить о том, что мир делает шаг назад от края той пропасти, к которой он, к сожалению, пришел в результате распространения этой зоны управляемого хаоса, которая грозит мировыми вооруженными столкновениями", - отметил Вячеслав Данилович.