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Данилович: Польская правящая элита наступает в очередной раз на те же грабли
Польские правящие элиты не извлекают уроков из истории. Об этом на "Первом информационном" заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.
По его словам, в Польше отсутствует объективный подход к историческому прошлому, потому что целые периоды своей истории они воспринимают только в однозначно негативном свете. "Элита забывает о том, что в советское время, когда существовала Польская Народная Республика, было тоже сделано очень много полезного для польского народа и польской государственности. Но они об этом не хотят помнить. Польские правящие элиты не извлекают уроков из истории, забывая о том, что фактически те союзники, на которых они сегодня опираются, та же самая Великобритания и Франция, были когда-то союзниками Польши и накануне Второй мировой войны. И как они себя повели, когда нацистская Германия напала на Польшу? Фактически они предали своего союзника. Позволили Польшу оккупировать, никак не поддержали реальными боевыми действиями. Так называемая "Удивительная война". Но фактически ничего они на Западе не предпринимали против нацистской Германии. Поэтому, к сожалению, я глубоко убежден в том, что польская правящая элита наступает в очередной раз на те же грабли, на которые когда-то наступила".
Политик считает, что польская элита действует не в интересах своего народа, а в интересах руководства коллективного Запада, которое представлено англо-саксонскими государствами: Великобритания, США.
Вячеслав Данилович:
"Вы, наверное, слышали тот постулат, что история ничему не учит, но история больно наказывает за невыученные уроки. Развитие историческое идет по спирали, и если где-то какие-то уроки из истории мы не извлекли, мы будем, к сожалению, вынуждены повторять эти уроки на новом уровне, что и происходит в современном мире".
Историк предложил посмотреть на Украину. "Когда народ видит свою историю в искаженном, фальсифицированном свете (а это и есть незнание), в итоге приходит к потере суверенитета, приходит к войне на своей территории, и это очень печально", - констатировал он.
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