Данилович: Стойкость белорусского народа - в единстве

Несмотря на попытки разобщить, подчинить белорусский народ и истребить в конечном счете как нацию, белорусы выстояли. В чем сила народа и какую роль сыграло единство на всем пути становления белорусской государственности? Об этом говорят в Гродно на Августовском канале.

День народного единства - это молодой праздник с глубокими корнями, о которых сегодня как никогда всем важно помнить. Каковы механизмы этноцида, рассказал доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

Депутат назвал политику польских властей по фактической колонизации белорусов в Западной Беларуси более изощренной. "Они хотели добиться того, чтобы белорусы перестали считать себя народом, переформатировать самосознание людей, превратить их в поляков", - отметил Вячеслав Данилович.

Такая политика осуществлялась прежде всего через систему образования. Учителей-белорусов заменяли на поляков целенаправленно.

"Шли в направлении колонизации, оказывали давление на местное население для того, чтобы полонизировать и убрать с этнической карты белорусов как отдельный народ, превратить их в поляков", - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Стойкость белорусского народа, по его мнению, в единстве.