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Данилович: Стойкость белорусского народа - в единстве

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Несмотря на попытки разобщить, подчинить белорусский народ и истребить в конечном счете как нацию, белорусы выстояли. В чем сила народа и какую роль сыграло единство на всем пути становления белорусской государственности? Об этом говорят в Гродно на Августовском канале.

День народного единства - это молодой праздник с глубокими корнями, о которых сегодня как никогда всем важно помнить. Каковы механизмы этноцида, рассказал доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

Вячеслав Данилович и Юлия Алферова

Депутат назвал политику польских властей по фактической колонизации белорусов в Западной Беларуси более изощренной. "Они хотели добиться того, чтобы белорусы перестали считать себя народом, переформатировать самосознание людей, превратить их в поляков", - отметил Вячеслав Данилович.

Такая политика осуществлялась прежде всего через систему образования. Учителей-белорусов заменяли на поляков целенаправленно.

"Шли в направлении колонизации, оказывали давление на местное население для того, чтобы полонизировать и убрать с этнической карты белорусов как отдельный народ, превратить их в поляков", - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Стойкость белорусского народа, по его мнению, в единстве.

Разделы:

Общество

Теги:

Вячеслав ДаниловичмнениеЗападная Беларусь
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