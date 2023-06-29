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Данилович: "Если бы они знали, что происходило под БЧБ-символикой, то десять раз подумали бы"

Безусловно, это люди, которые имеют специфический психологический склад, не знают своей истории. Если бы они знали, что происходило под БЧБ-символикой, то 10 раз подумали бы, стоит ли делать те вещи, которые происходили в 2020 году. К сожалению, в любом обществе большое количество таких людей, но до них нужно четко доносить историческую информацию, историческую правду.Об исторической правде и попытке реинкарнации сначала символов, а потом и идей, из-за которых в середине 20 века миллионы людей были убиты, смотрите подробнее в ток-шоу "Невероятный фашизм".
Люди, которые в 2020 году ходили с БЧБ-флагами, просто не знают историю своего государства, иначе они 10 раз подумали бы, стоит ли делать все те вещи. Об этом в ток-шоу "Невероятный фашизм" заявил ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.

Пособники нацистов в своих показаниях отрицали вину за геноцид белорусского народа, перекладывается исключительно на захватчиков. "Жителей деревень уничтожали немцы, моей вины нет, я выполнял приказания",- утверждали на суде пособники фашистов. А между тем прислуживавшие немецким захватчикам белорусы это конкретные люди, совершившие определенные преступления. Предатели родины описывали общую картину расстрелов так "Это было ужасно, страдания детей, женщин и мужчин, все это невыносимо. Над ямой были крики и стоны".

Можно увидеть сходство с теми людьми, которые в 2020 году срывали государственные флаги, на машинах сбивали правоохранителей, а потом подрывали автомобили, поджигали дома, планировали убийства президента, журналистов, чиновников.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь

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