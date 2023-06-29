Данилович: "Если бы они знали, что происходило под БЧБ-символикой, то десять раз подумали бы"

Безусловно, это люди, которые имеют специфический психологический склад, не знают своей истории. Если бы они знали, что происходило под БЧБ-символикой, то 10 раз подумали бы, стоит ли делать те вещи, которые происходили в 2020 году. К сожалению, в любом обществе большое количество таких людей, но до них нужно четко доносить историческую информацию, историческую правду.

Об исторической правде и попытке реинкарнации сначала символов, а потом и идей, из-за которых в середине 20 века миллионы людей были убиты, смотрите подробнее в ток-шоу "Невероятный фашизм"