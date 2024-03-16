Данилович: Конституционное строительство на белорусских землях имеет достаточно глубокие исторические корни

Насколько глубоко уходят корни белорусской правовой системы, можем ли мы считать Статут ВКЛ 1588 года тем самым документом, который закреплял основы нормы права на территории Беларуси, в программе "Панорама" рассказал ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.

Говоряо корнях белорусской правовой системы, ректор отметил, что они даже еще глубже, чем статуты ВКЛ. Можно вспомнить "Русскую Правду", которая была первым сводом законов на территории древнерусского государства, куда тоже входили в свое время современные белорусские земли. Поэтому тут однозначно можно говорить смело о том, что процесс кодификации, конституционного строительства на белорусских землях имеет достаточно глубокие исторические корни", - подчеркнул Вячеслав Данилович.

Огромную роль на определенном историческом этапе сыграли и три статута ВКЛ 1529,1566 и 1588 годов, считает историк. "Это фактически действительно были первые европейские конституции, которые еще к тому же основывались на местном праве и включали те же самые элементы "Русской Правды", характерной для нашей земли. Поэтому мы вправе рассматривать данные документы как предтечу современного уже конституционного строительства в нашей стране".