Данилович: Процессы евразийской интеграции актуальны в условиях нынешней геополитической ситуации

Для России и для Беларуси крайне важно, чтобы мы занимались этими вопросами и интегрировались не только друг с другом, но и как ядро Евразийского экономического союза, как страны, которые играют важную роль в ОДКБ и в целом на постсоветском пространстве, и в отношении того, как развивается ШОС, то есть интеграция, чем ее будет больше, тем лучше.

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко