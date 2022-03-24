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Данилович: Процессы евразийской интеграции актуальны в условиях нынешней геополитической ситуации
Процессы евразийской интеграции актуальны в условиях нынешней геополитической ситуации. Таким мнением поделился Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте. Сегодня там прошла защита проектов слушателей программы повышения квалификации на тему "Международные отношения и евразийская интеграция". Эксперты говорят о так называемой деглобализации мира. По их словам, процесс, который начался с 2008 года, способен влиять на откат назад в экономической системе мира. Интеграция как раз может предотвратить негативные последствия такой тенденции.
Тот богатейший опыт международных отношений, который имеется в Российской Федерации, очень важен и ценен для нас, для Республики Беларусь, и такая программа повышения квалификации как раз таки позволяет воспринять этот опыт и транслировать его дальше в наших учреждениях высшего образования. Я отмечу, что в этой программе приняли участие 40 человек из 15 вузов Республики Беларусь и 4 институтов Национальной академии наук Беларуси.
Для России и для Беларуси крайне важно, чтобы мы занимались этими вопросами и интегрировались не только друг с другом, но и как ядро Евразийского экономического союза, как страны, которые играют важную роль в ОДКБ и в целом на постсоветском пространстве, и в отношении того, как развивается ШОС, то есть интеграция, чем ее будет больше, тем лучше.
Отметим, Академия управления при Президенте сотрудничает с 72 зарубежными профильными учебными заведениями и организациями из 28 стран мира.
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