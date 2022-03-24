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Данилович: Процессы евразийской интеграции актуальны в условиях нынешней геополитической ситуации

Процессы евразийской интеграции актуальны в условиях нынешней геополитической ситуации. Таким мнением поделился Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте. Сегодня там прошла защита проектов слушателей программы повышения квалификации на тему "Международные отношения и евразийская интеграция". Эксперты говорят о так называемой деглобализации мира. По их словам, процесс, который начался с 2008 года, способен влиять на откат назад в экономической системе мира. Интеграция как раз может предотвратить негативные последствия такой тенденции.

Тот богатейший опыт международных отношений, который имеется в Российской Федерации, очень важен и ценен для нас, для Республики Беларусь, и такая программа повышения квалификации как раз таки позволяет воспринять этот опыт и транслировать его дальше в наших учреждениях высшего образования. Я отмечу, что в этой программе приняли участие 40 человек из 15 вузов Республики Беларусь и 4 институтов Национальной академии наук Беларуси.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси
Для России и для Беларуси крайне важно, чтобы мы занимались этими вопросами и интегрировались не только друг с другом, но и как ядро Евразийского экономического союза, как страны, которые играют важную роль в ОДКБ и в целом на постсоветском пространстве, и в отношении того, как развивается ШОС, то есть интеграция, чем ее будет больше, тем лучше.
Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко

Отметим, Академия управления при Президенте сотрудничает с 72 зарубежными профильными учебными заведениями и организациями из 28 стран мира.

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