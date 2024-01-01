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Данилович: События осени 1939 года - это историческая справедливость в отношениях белорусского народа
Многие до сих пор, возможно, не знают, что территориальная целость Беларуси в определенные моменты истории была нарушена. В программе "Панорама" спросили, как к событиям 17 сентября 1939 года, когда состоялся освободительный поход Красной армии, относится ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.
Исключительно положительно, заявил он. По его мнению, это акт исторической справедливости, потому что был ликвидирован несправедливый Рижский мирный договор, по которому белорусов поделили по живому на две части. "Даже можно говорить о трех частях, - заметил он. - В составе ССРБ в 1921 году оставалось только шесть уездов бывшей Минской губернии".
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Во время польско-советской войны в результате наступления Тухачевского, когда он дошел до Варшавы, вся территория Беларуси была освобождена, произошло повторное провозглашение суверенитета и независимости ССРБ, - напомнил ректор Академии управления при Президенте Беларуси.
Известна четкая артикуляция политики полонизации в отношении белорусов, когда на уровне министра юстиции, высших государственных чиновников говорилось о том, что белорусы должны быть ассимилированы, что это этническая масса для превращения ее в польский народ.
Ректор обратил внимание на некоторый феноменв католической Польше, который сложился в результате политики полонизации. По его мнению, если бы не события осени 1939 года, в лучшем случае на территории Западной Беларуси проживали бы православные поляки, то, что мы сейчас наблюдаем на Белостотчине. Там тех, кто себя считает белорусами, не наберется и пятидесяти тысяч, зато есть сотни тысяч православных поляков. "И поэтому, однозначно, события осени 1939 года - это историческая справедливость в отношениях белорусского народа", - подытожил Вячеслав Данилович.
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