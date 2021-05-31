Дания помогала США собирать данные о европейских чиновниках

Скандальный материал немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Авторы статьи утверждают: американская разведка при помощи датских коллег вела слежку за видными европейскими политиками. Шпионили, утверждают журналисты, за Ангелой Меркель, министром иностранных дел Германии, а также за руководством Швеции и Норвегии.