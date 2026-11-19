Каждый год в третий четверг ноября проходит Всемирный день некурения - привычки, которая все реже стала появляться у белорусов. Все меньше людей стали употреблять табачные изделия, но многие перешли на электронные сигареты. Особенно активно пристрастилось к этой пагубной привычке подрастающее поколение: 80 % детей считают вейпы безопасными.

Мало кто знает, что такая распространенная вредная привычка, как курение, провоцирует развитие более чем 40 заболеваний и расстройств здоровья, включая 12 форм злокачественных новообразований.

По оценкам специалистов, каждая выкуренная сигарета отнимает у курящего 15 минут жизни, а в среднем курильщики живут на 6-8 лет меньше, чем некурящий человек. Причина тому - никотин, который негативно влияет на мозговое кровообращение и способствует образованию тромбов.

Ольга Капустина, врач по медицинской профилактике Минского городского клинического онкологического центра:

"Заболеваемость раком ежегодно растет. В том числе это напрямую связано с курением. Как известно, в Республике Беларусь рак легкого у мужчин занимает второе место после рака предстательной железы, и это также напрямую связано с пагубной привычкой. Более того, с появлением электронных систем курения сроки от момента начала потребления никотина до развития онкологического заболевания резко сократились".

Избавиться от никотиновой зависимости можно всего за месяц. В Минском городском клиническом онкологическом центре применяют комбинированное лечение - психотерапию в сочетании с медикаментозным подходом. Однако лучший результат достигается у тех, кто сам искренне хочет избавиться от зависимости.

Александр Казаков, врач по медицинской профилактике Минского городского клинического наркологического центра:

"Все наркологические заболевания связаны с рецидивами. То есть рецидивы возникают часто. Надо понимать, что не надо их бояться, не надо ставить себе крест. Если вот я вернулся к этому, значит, я неисправим. Не надо так делать. Надо понимать, что каждая последующая ремиссия имеет тенденцию к большей продолжительности".

Не допустить зависимости или помочь от нее избавиться - на это нацелены десятки акций медиков и общественников. Республиканская антиникотиновая акция будет наполнена лекциями, конкурсами и флешмобами, рассказывающими о вредной привычке. Особое внимание уделят работе с несовершеннолетними.