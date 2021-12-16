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Данные масштабного социсследования: более 63 % белорусов планируют принять участие в референдуме
Власть в Беларуси слушает и слышит граждан. Такой вывод можно сделать по итогам масштабного социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем".
Более 10 тыс. белорусов приняли участие в социсследовании
Факт
Опрос проводился с 15 ноября по 4 декабря Институтом социологии НАН Беларуси совместно с Аналитическим центром EcooM в рамках социологического обеспечения республиканского референдума.
Около 44 % белорусов поддерживают инициативы Президента по сохранению суверенитета и независимости
Факт
Наибольшей поддержкой среди населения пользуются также такие инициативы, как поддержка многодетных семей, жилищная политика и укрепление обороноспособности. Большинство высказались за необходимость сохранить в стране основные социальные гарантии.
Более 58 % белорусов поддерживают необходимость изменений в Конституцию и более 63 % планируют принять участие в референдуме.
Будущее - это, прежде всего, твоя семья, твои дети, внуки, возможность такого обозримого будущего. Ну и, естественно, все эти проблемы даже семейного плана, индивидуального они накладываются на ситуацию страны. В какой стране это может быть реализовано? Этим вопросом озабочены и озабочены совершенно конкретно, чтобы это будущее было спокойным, устойчивым, гуманным с социальными гарантиями.
В опросе приняли участие 10 тысяч 217 респондентов. Исследованием охвачены все области Беларуси. Социологи отмечают высокий интерес граждан к анкетированию, большинство восприняли соцопрос положительно, многие расценили его как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и о будущем страны. Граждане высказали пожелания более частого проведения подобных социологических исследований.
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