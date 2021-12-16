Данные масштабного социсследования: более 63 % белорусов планируют принять участие в референдуме

Будущее - это, прежде всего, твоя семья, твои дети, внуки, возможность такого обозримого будущего. Ну и, естественно, все эти проблемы даже семейного плана, индивидуального они накладываются на ситуацию страны. В какой стране это может быть реализовано? Этим вопросом озабочены и озабочены совершенно конкретно, чтобы это будущее было спокойным, устойчивым, гуманным с социальными гарантиями.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор