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Данные масштабного социсследования: более 72 % белорусов доверяют Президенту
Более 72 % белорусов доверяют Президенту. Такие данные масштабного социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем" озвучил журналистам руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко,сообщает БелТА.
Президенту в целом доверяют 72,3% граждан (показатель является суммой результатов "доверяю" и "скорее доверяю").
В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь: мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом девяти районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.
Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания более частого проведения подобных социологических исследований. При живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.
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