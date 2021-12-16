Данные масштабного социсследования: более 72 % белорусов доверяют Президенту

Более 72 % белорусов доверяют Президенту. Такие данные масштабного социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем" озвучил журналистам руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко,сообщает БелТА.

Президенту в целом доверяют 72,3% граждан (показатель является суммой результатов "доверяю" и "скорее доверяю").

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь: мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом девяти районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.