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Данные Министерства здравоохранения Беларуси по COVID-19 на 23 июля

Минздрав опубликовал новые данные по коронавирусу. За сутки в республике зарегистрированы 1 103 пациента с COVID-19, выписаны 1 166.


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