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Данные Минздрава

Последние данные от Минздрава Беларуси: за сутки зарегистрировано 699 пациентов с COVID-19, выписаны 662. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 249 994 человека. Выздоровели 237 178. Умерли 1 737 человек. За минувшие сутки выполнено 6 522 теста, а всего почти 4 489 000.

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