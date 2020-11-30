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Данные Минздрава: 136 647 человек с положительным тестом на коронавирус

Данные Минздрава: 136 647 человек с положительным тестом на коронавирус

Свежие данные отМинздрава. В Беларуси выздоровел 114 341 пациент с COVID-19. Зарегистрировано136 647 человек с положительным тестом. Всего проведено 3 миллиона 269 576исследований. К сожалению, умерли 1 тысяча 158 пациентов.

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