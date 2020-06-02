Данные Минздрава: 19 195 человек в Беларуси выздоровели от COVID-19

К данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели от коронавируса 19 тысяч 195 пациентов. За весь период распространения инфекции зарегистрировано 44 тысячи 255 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего сделано 562 тысячи 945 тестов. Умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

