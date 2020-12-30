Данные Минздрава

В Беларуси, по данным Минздрава, за суткизарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644. С начала пандемии встране зарегистрировано 192 361 человек с положительным тестом. Выздоровели 171 901 пациент. За весь период распространения инфекции вБеларуси умерли 1414 человек с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшиесутки выполнено 24 454 теста. Всего проведено 3 962 318 исследований.