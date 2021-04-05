Данные Минздрава по COVID-19 на 5 апреля

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусом выглядит следующим образом. По данным Минздрава, за сутки в Беларуси зарегистрированы 986 пациентов с COVID-19, выписаны 723. С начала пандемии в стране зафиксированы 328 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 318,5 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.