ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Данные Минздрава по COVID-19 на 5 апреля

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусом выглядит следующим образом. По данным Минздрава, за сутки в Беларуси зарегистрированы 986 пациентов с COVID-19, выписаны 723. С начала пандемии в стране зафиксированы 328 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 318,5 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все