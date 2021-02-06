Данные Минздрава Беларуси

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1787 пациентов с COVID-19, выписаны 1797. Всего в стране с начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 256 959 человек. Выздоровели 244 941 пациент, умерли 1773. Всего проведено 4 557 947 исследований.