Данные Минздрава Беларуси

Данные белорусского Минздрава. В стране за сутки зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 307 938 человек. Выздоровели 298 816. Умерли 2 139 пациентов. Проведено свыше 5 178 000 тестов.