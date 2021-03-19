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Данные Минздрава Беларуси

Данные белорусского Минздрава. В стране за сутки зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 307 938 человек. Выздоровели 298 816. Умерли 2 139 пациентов. Проведено свыше 5 178 000 тестов.

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