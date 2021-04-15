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Данные Минздрава Беларуси по COVID-19 на 15 апреля

В Беларуси, по данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус выявили у 1222-х человек, выздоровели 1348 пациентов, 10 человек умерли.

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