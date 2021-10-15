Данные Минздрава Беларуси по COVID-19 на 15 октября 2021 года

В Беларуси за сутки 2 073 заболевших. Сделано 44 264 теста. За весь период распространения COVID-19 в стране умерли 4 369 пациентов. Более 2,5 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса.Из них более 1 835 000 прошли полный курс вакцинации.