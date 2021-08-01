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Данные Минздрава Беларуси по COVID-19 на 1 августа 2021 года

В Беларуси за сутки зарегистрированы 958 пациентов COVID-19. Выписаны 1169. Проведен 18 181 тест.

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