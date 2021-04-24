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Данные Минздрава Беларуси по COVID-19 на 24 апреля

Снижение заболеваемости фиксирует Минздрав Беларуси.

За сутки зарегистрировано 1 453 заболевших COVID-19, выписано 1 442 пациента.

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