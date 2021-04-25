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Данные Минздрава Беларуси по COVID-19 на 25 апреля

В республике за сутки зарегистрировано 1276 заболевших. Всего с начала пандемии зафиксировано 352950 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 2493 человека.

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