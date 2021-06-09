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Данные Минздрава Беларуси по COVID-19 на 9 июня

В Беларусиза сутки 834 заболевших. Выписаны - 1 035 пациентов. Выполнено 18 612 тестов. За весь период распространения коронавируса умерли 2 939 человек с выявленной инфекцией.

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