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Данные Минздрава Беларуси за 2 августа

В Беларуси за сутки зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19. Выписаны 592. Проведено 11 693 теста.



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