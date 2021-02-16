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Данные Минздрава на 16 февраля 2021

Новые данные от Минздрава Беларуси: за сутки зарегистрирована 1 134 пациента с коронавирусом. Выписана 1 028. Всего с начала эпидемии заболевших 270 921 человек, выздоровели 260 057, умерли 1 867. Тестов проведено 4 698 244.

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