Данные Минздрава на 18 декабря

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 917 пациентов с COVID-19. Выписаны 1 919. Зарегистрированы 169 648 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 147 316 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID. Летальных исходов 1 308. За минувшие сутки выполнено 30 059 исследований. Всего в стране проведено 3 718 238 тестов.